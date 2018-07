Hitzewelle rollt weiter über Österreich

Der Dienstag begann sehr freundlich, die Sonne zeigte sich überall für viele Stunden – und brachte schließlich einen neuen Hitze-Rekord. Erstmals in diesem Jahr wurde die 36-Grad-Marke in Österreich geknackt: In Innsbruck zeigte das Thermometer 36 Grad.

Die heißesten Orte am Dienstag im Überblick:

Innsbruck: 36 Grad

Bad Deutsch-Altenburg: 35,0 Grad

Feldkirch: 34,9 Grad

Wolkersdorf: 34,7 Grad

Lienz: 34,7 Grad

Hohenau: 34,5 Grad

Andau: 34,5 Grad

Bludenz: 34,4 Grad

Linz-Stadt: 34,3 Grad

Mittwoch

Der Mittwoch verläuft erneut überwiegend sonnig und heiß, jedoch nicht mehr ganz so beständig wie die Vortage. Tagsüber bilden sich einige Quellwolken und im Laufe des Nachmittags steigt die Schauer- und Gewitterneigung landesweit an. Ganz ausschließen kann man einen kurzen Schauer oder ein Gewitter nirgends. Bei mäßigem Wind aus Nord bis Nordost werden 27 bis 35 Grad erreicht.

Donnerstag

Am Donnerstag gibt es anfangs vielerorts wieder strahlenden Sonnenschein. Lediglich vom Tiroler Unterland bis zum Mariazellerland halten sich zu Beginn einzelne Restwolken. Tagsüber entstehen dann vor allem über den Alpen größere Quellwolken und in weiterer Folge einige Schauer und Gewitter. Überwiegend trocken bleibt es im Donauraum und vom Seewinkel bis ins Weinviertel. Der Wind weht weiterhin nur mäßig aus nördlicher Richtung und die Tageshöchstwerte erreichen 26 bis 36 Grad.

Freitag

Der Freitag gestaltet sich erneut hochsommerlich. Mit viel Sonnenschein geht es in den Tag, nur alpennordseitig gibt es in der Früh vereinzelt Restwolken. Tagsüber entstehen meist nur harmlose Haufenwolken, lediglich über den Alpen sowie im Mühl- und Waldviertel muss man ein paar Schauer und Gewitter einplanen. Der Wind weht mäßig aus Nord bis Nordost und die Temperaturen steigen auf 27 bis 35 Grad.

Samstag

Der Samstag hat wenig Wetteränderung zu bieten, das sonnige und heiße Wetter setzt sich fort. Bei nur wenigen Wolken scheint über weite Strecken des Tages die Sonne. Aber auch einzelne Schauer und Gewitter über dem Berg- und Hügelland sind wieder dabei. Im Großteil des Landes bleibt es jedoch trocken. Bei meist nur schwachem Wind bleiben die Temperaturen auf sehr hohem Niveau, maximal werden 27 bis 35 Grad erreicht.

Der Hitze-Ticker vom Dienstag zum Nachlesen:

