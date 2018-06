Warnungen vor nächsten Hagel-Unwettern

Hagelunwetter haben in den vergangenen Tagen vor allem in der Steiermark Schaden in der Höhe von mehreren Millionen für die Landwirtschaft verursacht. Dabei steht die Hagelsaison eigentlich erst ganz am Anfang. Auch am heutigen Dienstag könnten die Naturgewalten für Verwüstung sorgen.

Bereits im Laufe des heutigen Tages besteht in Teilen Kärntens der Süd- und Oststeiermark über Graz hinaus, dem Semmeringgebiet und dem südlichen Burgenland erneut eine hohe Unwettergefahr.

Generell können am heutigen Dienstag im Alpenraum bis nach Osttirol sowie dem Mühl- (OÖ) und Waldviertel (NÖ) Unwetter auftreten. Am größten ist die Wahrscheinlichkeit für Gewitter im Bergland im Osten und Süden. Einzig im Westen ist die Gewitterneigung heute deutlich geringer.

Erst für den späten Abend, gegen 21 Uhr, errechnen die Wetterexperten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) eine Beruhigung der Situation. Während der Nacht sollen die Gewitter im Süden nach und nach abklingen und die Wolken auflockern. Abseits der Gewitter lösen sich die Wolkenreste rasch auf und die Nacht verläuft heiter.

