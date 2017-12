Weihnachten wird von Sturm überschattet

Zuerst keine weißen Weihnachten und jetzt auch noch das! Von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag erreicht der Wind aus West bis Nordwest zeitweise Spitzenböen von 80 bis 100 km/h. Der Schwerpunkt des Sturms liegt zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag.

Gültigkeit der Warnung: Samstag, 23.12.2017, 14 Uhr bis Sonntag, 24.12.2017, 13 Uhr.

Beachten Sie mögliche Auswirkungen

• Bäume können entwurzelt werden, größere Äste abbrechen.

• Dächer und Schornsteine können beschädigt werden, auch größere Gegenstände umherfliegen, Schilder und Werbetafeln umfallen.

• Große Schwierigkeiten beim Gehen und Radfahren.

• Erhebliche Probleme bei Fahrten mit Fahrzeugen mit großem Luftwiderstand oder mit Anhängern.

• Strom und Telefon können zeitweise ausfallen.

• Beeinträchtigungen im Straßen- und Schienenverkehr, mitunter auch im Flug - und Schiffsverkehr.

Es handelt sich hierbei um mögliche Auswirkungen, die von Wetterlage zu Wetterlage variieren können.

Empfohlene Schutzmaßnahmen

• Meiden Sie Waldgebiete oder den Aufenthalt in der Nähe größerer Bäume.

• Stellen Sie sich auf teils erhebliche Verspätungen von Bussen und Bahnen ein.

• Vermeiden Sie unnotwendige Autofahrten, vor allem mit Fahrzeugen, die dem Wind große Angriffsflächen bieten.

• Parken Sie ihr Auto nicht unmittelbar neben einem Baum.

• Seien Sie auf herumfliegende Gegenstände und herabfallende Dachziegel gefasst.

• Schließen Sie Fenster und Türen.

• Befestigen Sie lose Gegenstände (Blumentöpfe, Gartenmöbel, Sonnenschirm etc.) oder bringen Sie diese in geschlossene Räume.

