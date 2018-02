Österreich zittert bei bis zu -22,7 Grad

Der Winter zeigt sich in Österreich heute von seiner besonders frostigen Seite. Das äußert sich auch in den Extremwerten der letzten 24 Stunden – in einigen Orten in Tirol, Salzburg, Kärnten und der Steiermark fröstelte es gewaltig!

Spitzenreiter war laut ORF der Tiroler Ort Seefeld auf einer Seehöhe von 1.182 Metern. Hier wurden −22,7 °C gemessen. Glech danach folgt Tannheim (ebenfalls Tirol, 1.101 Meter Seehöhe) mit −21,4 °C.

Weitere frostige Orte in Österreich:

Radstadt (Salzburg, Seehöhe: 836 m): −20,9 °C

St. Michael im Lungau (Salzburg, Seehöhe: 1094 m): −19,4 °C

Zeltweg (Steiermark, Seehöhe: 677 m): −19,2 °C

Tamsweg (Salzburg, Seehöhe: 1022 m): −18,7 °C

Weitensfeld (Kärnten, Seehöhe: 705 m): −18,1 °C

Rauris (Salzburg, Seehöhe: 935 m): −18,0 °C

Ehrwald (Tirol, Seehöhe: 994 m): −17,8 °C

Auch in einigen Landeshauptstädten ist es bitterkalt, so lagen die Frühtemperaturen in Salzburg und Innsbruck bei −11 Grad, in Bregenz und Klagenfurt bei −8 Grad. Der wärmste Ort der letzten 24 Stunden war übrigens Krems (Niederösterreich) mit 3,9 Grad.

Das Wetter am Mittwoch

Am Mittwoch überwiegen in der Osthälfte noch die Wolken, aus denen es hin und wieder leicht schneien kann. Die Schneefälle ziehen von Ost nach West und lassen zur Nacht endgültig nach. Im Westen und Südwesten scheint nach Auflösung örtlicher Nebelfelder hingegen häufig die Sonne, nur rund um den Arlberg halten sich einige Restwolken. Der Wind weht im Osten lebhaft aus Nord, die Temperaturen erreichen maximal −3 bis +4 Grad.

(red)