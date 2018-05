Neue Unwetter-Warnung, hier hagelt es heute

Bereits gegen Mittag bilden sich im Bergland vermehrt Quellwolken sowie auch erste lokale Schauer. Am Nachmittag und Abend muss man dann im gesamten Westen und Süden sowie im Mühlviertel mit zahlreichen und teils kräftigen Gewittern rechnen.

Im westlichen Donauraum und im Waldviertel bleibt es länger trocken, aber auch hier sind ein paar lokalen Gewitter im Laufe der zweiten Tageshälfte nicht auszuschließen. Lediglich im östlichen und südöstlichen Flachland ist die Schauer- und Gewitterneigung aufgrund etwas trockenerer Luft geringer.

Wettervideo für Donnerstag, 31. Mai 2018 (Quelle: wetter.tv)

Der Süd- bis Südostwind weht in der Osthälfte mäßig bis lebhaft. Tagsüber werden landesweit 23 bis 32 Grad erreicht, mit den höchsten Werten im östlichen Flachland. Am kühlsten bleibt es in Vorarlberg und Osttirol.

(ubimet/red)