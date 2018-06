Endlich Badewetter! Der Sommer kehrt zurück

Nach Durchzug einer Kaltfront verläuft das Wochenende in der Osthälfte Österreichs mehr frühherbstlich als sommerlich. Der Sommer ist am Sonntag nur mehr im äußersten Westen des Landes zu finden.

Laut den Wetterexperten von UBIMET setzt sich in der neuen Woche aber von Westen her allmählich die sommerliche Wärme durch und ab Mitte der Woche kann man sich in ganz Österreich auf Badewetter einstellen.

Nach kühlem Wochenende geht es bergauf

Der Sonntag hat zwar viel Sonne zu bieten, die Temperaturen erinnern aber eher an den Herbst als an den Sommer. So liegen die Höchstwerte im Osten nur knapp über der 20-Grad-Marke. Deutlich wärmer verläuft der Tag hingegen im Inn- und Rheintal, hier werden Spitzenwerte von bis zu 29 Grad erreicht.

In der kommenden Woche wird es dann im Osten von Tag zu Tag wärmer. "Am Mittwoch werden wieder Spitzenwerte um die 30 Grad erreicht, womit sich die Freibäder und Seen auf eine Besucheransturm einstellen können", sagt UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

Gewittergefahr nimmt zu

Mit den sommerlichen Temperaturen kehren allerdings auch die Gewitter zurück. Am Dienstag sind in Vorarlberg und Tirol erste kräftige Gewitter mit lokalem Starkregen, Hagelschlag und Sturmböen zu erwarten.

"Am Mittwoch breiten sich die Gewitter auf das gesamte Berg- und Hügelland aus, lokale Unwetter sind nicht ausgeschlossen", prognostiziert der Wetterexperte. Trocken und sonnig bleibt es hingegen im östlichen Flachland.

Der Sommer bleibt

In der zweiten Wochenhälfte geht es mit dem Sommerwetter weiter. Die Höchstwerte liegen im Flachland meist um die 30 Grad, im Bergland ist allerdings weiterhin mit teils starken Gewittern zu rechnen.

"Zur Zeugnisverteilung am Freitag müssen sich die Schüler in West- und Südösterreich auf eine schwülwarmen Tag einstellen, an dem gerade am Nachmittag einige Gewitter niedergehen", so Spatzierer. Ein erste Blick auf das kommende Wochenende verheißt perfektes Grill- und Badewetter. Die Gewittergefahr geht wohl zurück und tagsüber bleibt es heiß.

