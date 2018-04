So kommt der Saharastaub jetzt zu uns

Wem die Sicht derzeit und in den kommenden etwas getrübt erscheint, der täuscht sich nicht. Denn Wüstensand aus der Sahara liegt in der Luft und kann vielerorts zu leicht diesigen Verhältnissen führen. Milde und trockene Luftmassen aus dem Norden Afrikas gelangen derzeit mit einer südlichen Höhenströmung nach Mitteleuropa. Diese haben etwas Saharastaub mit im Gepäck, was laut Wetterdienst UBIMET zu diesigen Verhältnissen führt.

Konkret zu spüren bekommt man das etwa in Form einer dünnen Staubschicht auf Autos oder Dachfenstern, die dort liegen bleiben, wenn die Staubpartikel bei Regen ausgewaschen werden.

Auf der Seite der ZAMG ist zu sehen, wie der Saharastaub über Europa zieht und Österreich trifft. Demnach erreicht der Wüstensand am Donnerstag unser Land.

Das Wetter in den nächsten Tagen:

Am Donnerstag scheint an der Alpennordseite und im Osten zeitweise die Sonne, tagsüber ziehen aber vermehrt Wolken durch. Am Nachmittag entstehen im östlichen Berg- und Hügelland ein paar Schauer und Gewitter, die gegen Abend mitunter auch auf das östliche Flachland übergreifen. Am Alpenhauptkamm und südlich davon dominieren die Wolken, hier fällt immer öfter Regen, im Südwesten auch kräftig. Der föhnige Südwind weht stark, in prädestinierten Lagen und im Waldviertel gibt es stürmische Böen. Maximal 10 bis 24 Grad.

Der Freitag bringt wenig Änderung. Anfangs halten sich im Süden sowie teils auch im Nordosten einige Restwolken mit letzten Tropfen. Die Wolken machen aber meist bis zum Vormittag der Sonne Platz. Am Nachmittag bilden sich im Berg- und Hügelland Quellwolken, bis auf vereinzelte Schauer oder Gewitter in den Nordalpen sowie im Mühl- und Waldviertel bleibt es aber weitgehend trocken. Die meisten Sonnenstunden gibt es im Osten. Der Wind weht lebhaft bis kräftig aus Südwest, die Temperaturen steigen auf 13 bis 23 Grad.

Am Samstag verschleiern zeitweise hochliegende Wolken den Himmel, die von Süden her durchziehen. Meist überwiegt aber der Sonnenschein. Der Wind aus südlichen Richtungen weht lebhaft, in den Nordalpen bleibt es föhnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 Grad in höheren Tallagen der Alpen und 24 Grad beispielsweise in Oberösterreich.

Am Sonntag können sich in Kärnten und in der Steiermark zunächst hochnebelartige Wolken halten, diese lösen sich aber rasch auf. Somit stehen dem Großteil des Landes einige Sonnenstunden bevor, auch wenn von Süden her im Laufe des Tages ausgedehnte Wolken aufziehen. Südlich des Hauptkamms sind am Nachmittag kurze Schauer möglich, sonst aber geht der Tag trocken und oft auch sonnig zu Ende. Bei mäßigem bis lebhaftem föhnigem Südostwind werden 17 bis 25 Grad erreicht.

