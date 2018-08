Auf heißesten Tag folgt massiver Temperatursturz

Während der Westen um gut 15 Grad abgekühlt wird, fällt die Quecksilbersäule in Wien von brütend heißen 37 Grad am Donnerstag am Samstag auf 27 Grad. Letzte Reste der Hitze können sich nur noch von Unterkärnten bis ins Marchfeld halten, hier kommen spätestens am Freitagnachmittag Schauer und Gewitter an und verdrängen die Heißluft nach Ungarn.

Wochenende sommerlich

Das Wochenende hat dann perfektes Ausflugswetter zu bieten, mit der großen Hitze ist es hinter der Kaltfront nämlich erst einmal vorbei. Am Samstag liegen die Höchstwerte zwischen 21 und 30 Grad, am Sonntag dann zwischen 26 und 32 Grad.

"Dazu scheint praktisch im ganzen Land die Sonne, einzelne Wärmegewitter am Sonntag im Westen stören da kaum", sagt der Wetterexperte. "Da zudem die Nächte mit 9 bis 17 Grad angenehm temperiert ausfallen, heißt es am Wochenende für alle Hitzegeplagten Durchatmen und Durchlüften."

Auch begeisterte Sternengucker haben Glück: Das stabile Hochdruckwetter sorgt regional für wolkenlosen Himmel. Im Norden und Osten ziehen hohe, dünne Wolkenfelder durch. Dadurch sollte die Sicht auf das Spektakel der Sternschnuppennacht vielerorts frei sein. Wo Sie die Perseiden am besten sehen können, erfahren Sie hier.

Die Bilder des Tages

