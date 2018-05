10 Grad weniger und Regen: Jetzt geht’s bergab

Am Sonntag wird der strahlende Sonnenschein nur von vereinzelten Quellwolken getrübt, aber südlich von Wien kann es in der bergigen Region zu Regenschauern und Gewittern kommen. Die Temperaturen erreichen im Osten Österreichs bis zu 26 Grad.

Am Montag sinken die Temperaturen bereits. Die Sonne wird immer wieder von Wolken verdeckt, die Höchsttemperatur liegt bei 22 Grad. Tagsüber ist es noch trocken, doch in der Nacht auf Dienstag ist mit Regenschauern zu rechnen.

Besserung erst gegen Ende der Woche

So verläuft auch der Dienstag – trüb und mit teils Regenschauern. Der Regen legt sich am Nachmittag, später lässt sich sogar die Sonne blicken. Die Höchsttemperatur liegt bei 16 Grad – um 10 Grad weniger als noch am Sonntag.

Danach geht es wieder ein bisschen bergauf: Am Mittwoch herrschen die Wolken vor, auch Regenschauer können auftreten – 19 Grad. Donnerstag und Freitag erreichen die Temperaturen bis zu 20 Grad. Während am Donnerstag noch vereinzelte Regenschauer durchziehen, wird der Freitag eher trocken.

UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer erklärt das Blitzradar - hier im Video:



(red)