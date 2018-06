Es braut sich auch schon über Wien zusammen

Eine Unwetterfront zieht entlang des Alpenhauptkamms über Österreich, zahlreiche Regionen waren schon von Starkregen und Hagel betroffen. Am späteren Nachmittag werden die Unwetter voraussichtlich auch die Bundeshauptstadt erreichen.

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Bereits um 15 Uhr braute sich die Wolkendecke über Wien zusammen (s. Video oben). In der Nacht ziehen dann kräftige Regenschauer und Gewitter über die Stadt.

Teilen Sie Ihre Wetter-Fotos per App mit der Community!

Der Mittwoch bringt dann vor allem alpennordseitig große Regenmengen! In Wien überwiegen die Wolken und nur zwischendurch zeigt sich die Sonne vereinzelt. Kräftige Regenschauer, Blitz und Donner sind wieder möglich. Spätestens am Nachmittag sind in weiten Teilen Österreichs gewittrige Schauer zu erwarten. Lokal besteht Überflutungsgefahr!



Achtung im Straßenverkehr

Stellen Sie sich auf Verspätungen von öffentlichen Verkehrsmitteln ein. Bei Autofahrten: umsichtig fahren, auf abgebrochene Äste und Hagelbelag achten, bei Aquaplaning-Gefahr Lenkrad fest umgreifen und keine plötzlichen Beschleunigungs- und Bremsmanöver.

Beachten Sie mögliche Auswirkungen

* Bäche und kleinere Flüsse können plötzlich stark anschwellen, stellenweise sogar ausufern.

* Wasser kann in Keller eindringen; Straßen und Unterführungen können vorübergehend unter Wasser stehen.

* Das Abwasser- und Kanalsystem kann vorübergehend überlastet sein.

* Straßenverkehr: Gefahr durch Aquaplaning, heftige Böen und Sichtbehinderungen durch starken Regen.

* In Hanglagen Murenabgänge und kleinere Erdrutsche möglich.

* Bei Hagelschlag Gefahr schwerer Schäden in der Landwirtschaft.

* Kurzzeitige Beeinträchtigungen im öffentlichen Personennahverkehr möglich.

* Schäden durch Gewitterböen, Bäume können entwurzelt oder Äste abgerissen werden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)