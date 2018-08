Sommer adé – Hier rollt die Kaltfront auf uns zu

In Salzburg haben Gewitter schon am Donnerstagabend schwere Schäden und Überflutungen angerichtet, "Heute" berichtete. Ab Freitagmittag löst eine Kaltfront aus Nordwesten dann im ganzen Land den Sommer ab.

Die Prognose von wetter.tv (s.o.) zeigt: Bereits in der Früh fällt entlang der Alpennordseite schauerartiger Regen, später verlagert sich die Schauer- und Gewitteraktivität auf das zentrale Bergland und in den Süden. Ab 13-14 Uhr erreichen erste Ausläufer Wien, bis zum Abend muss auch im Osten mit teils schweren Unwettern gerechnet werden.

Das Wochenende bringt dann im ganzen Land Abkühlung: Nachdem am Freitag in Wien noch die 30-Grad-Marke erreicht werden kann, liegt die Höchsttemperatur am Samstag bei 19, am Sonntag sogar nur bei 18 Grad. Das unbeständige Wetter setzt sich fort, der Regenschirm sollte am Wochenende beim Spazierengehen nie fehlen.

Am Montag und Dienstag scheint wieder ganztags bei nahezu wolkenfreiem Himmel die Sonne, mit Höchsttemperaturen zwischen 23 und 27 Grad bleibt es in der Bundeshauptstadt aber verhältnismäßig frisch.

Schneefallgrenze sinkt auf 1.500 m

Am Wochenende ist übrigens Neuschnee im Hochgebirge zu erwarten. Von einer Wanderung oder Bergtour ist abzuraten. Nachdem es in den vergangene Wochen exzellentes Bergwetter gab, sorgt ein Wettersturz für Starkregen und Schnee. Aus Norden fließt immer kältere Luft ein, sodass die Schneefallgrenze bis Sonntagfrüh bis knapp unter 2.000 m absinkt, in den Nordalpen schneit er kurzzeitig bis auf 1.500 m herab. In den Gletscherregionen am Alpenhauptkamm sind am Wochenende 20 bis 40 cm Neuschnee zu erwarten. Erst im Laufe des Sonntags beruhigt sich das Wetter von Westen her wieder.

Hier rollt die Kaltfront auf uns zu

