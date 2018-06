Experten warnen heute vor Riesen-Hagelkörnern

Langsam stellt sich die Wetterlage in Mitteleuropa um. Eine verwellende Kaltfront kommt über Deutschland zu liegen, sie trennt stabil geschichtete Luft im Norden von schauer- und gewitteranfälliger Luft im Alpenraum.

Laut der Seite "Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich" besteht heute eine enorme Unwetter-Gefahr im Osten. Allen voran für Baden, Wiener Neustadt, Mürzzuschlag und große Teile des Burgenlands gilt erhöhte Gefahr (in der Karte violett eingezeichnet).

"Hier werden große Regenmengen in kurzer Zeit wohl wieder zu lokalen Überflutungen bzw. Muren führen. Hagel bis 5 cm ist realistisch wie auch starke Abwinde sind durchaus denkbar", so AWÖ. Auch sonst bleiben heute weite Teile des Landes nicht verschont.

Von Westen her unbeständiger

Am Dienstag lichten sich etwaige Frühnebelfelder rasch, im Westen werden diese allerdings früh von Quellwolken abgelöst und am Vormittag gehen hier die ersten Schauer und Gewitter nieder, so der Wetterdienst UBIMET. Im Tagesverlauf entstehen im restlichen Bergland weitere Schauer und Gewitter, die auch auf das Flachland übergreifen können: Dabei besteht vor allem vom Zentralraum bis ins Mittelburgenland einmal mehr Unwettergefahr mit Starkregen und Sturmböen. Länger trocken bleibt es meist nur von Unterkärnten bis ins Südburgenland.



Die Temperaturspanne reicht von 18 Grad im unbeständigen Westen bis 31 Grad im sonnigen Südosten.

Lkw vom Sturm verweht

Schon vergangene Woche verwüsteten schwere Unwetter Teile des Landes:

