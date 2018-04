Achtung, Unwetter in Wien und Niederösterreich

Am Montag zieht im Laufe des Tages aus Westen eine Kaltfront über Österreich hinweg und bringt laut Wetterdienst UBIMET verbreitet Schauer und Gewitter, die dem sommerlichen Wetter zumindest vorerst ein Ende bereiten.

Im Raum Wien und in Niederösterreich blitzt es am Montagmorgen ordentlich. (Bild: kachelmannwetter.com) Im Raum Wien und in Niederösterreich blitzt es am Montagmorgen ordentlich. (Bild: kachelmannwetter.com)

Tief Madeleine zieht über das Europäische Nordmeer und trifft im Laufe des Tages, spätestens am Abend, Österreich und sorgt für markantes Wetter. Im Vorfeld entwickeln sich bereits ein paar teils kräftige Gewitter mit Unwetterpotential (siehe Diashow).

Die Österreichische Unwetterzentrale UWZ warnt vor allem am Vormittag in einigen Bezirken Niederösterreichs und Wiens vor Unwettern mit teils lebhaftem Westwind. Am Montagmorgen hat die Gewitterfront Wien bereits erreicht, es blitzt und donnert ordentlich.

Wie geht es im Laufe der Woche weiter?

Unter zunehmendem Luftdruck verläuft laut UBIMET sowohl der Dienstag als auch der Mittwoch wieder ruhiger und sonnig. So halten sich am Dienstag im Nordalpenbereich anfangs noch einige dichte Restwolken und auch ein paar Tropfen fallen vom Himmel. Die Wolken lösen sich jedoch allmählich auf und dann scheint verbreitet die Sonne. Nur im Norden ziehen tagsüber noch ein paar kompaktere Wolkenfelder durch. In den Karawanken sind auch am Dienstagnachmittag einzelne gewittrige Schauer nicht ausgeschlossen.

Der Mittwoch startet nach Auflösung einzelner inneralpiner Nebelfelder verbreitet sonnig. Tagsüber bekommen wir einen freundlichen Mix aus Sonne und Quellwolken zu sehen. Bis auf einzelne Schauer oder Gewitter im östlichen Bergland bleibt es weitgehend trocken. Es weht teils lebhafter Westwind.

