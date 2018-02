Italientief bringt viel Schnee - auch nach Wien

Während sich am Montag tagsüber im ganzen Land noch relativ ruhiges Winterwetter mit relativ viel Sonnenschein einstellt, setzt gegen Abend laut Wetterdienst UBIMET in weiten Teilen des Landes bereits Schneefall ein. Außerdem weht lebhafter Südostwind. Die Frühtemperaturen liegen bei minus zwölf bis minus zwei Grad, die Tageshöchstwerte bei minus ein bis vier Grad.

Am Dienstag erreicht ein Italientief das Land. Schon am Vormittag setzt in Wien leichter Schneefall ein, der bis zum Abend auch ergiebiger ausfallen kann. Im Großteil des Landes überwiegen zudem bereits ab den frühen Morgenstunden dichte Wolken und leichter Schneefall im Westen und Norden. Bei schwachem bis mäßigem Nordostwind bleibt es mit -3 bis +3 Grad winterlich kalt.

Der Mittwoch bringt weiterhin kompakte Wolken. Am Vormittag dominieren in Wien dichte Wolken und leichter Schneefall. In den Nachmittagsstunden wechseln sich Sonne und Wolken an. Die Temperaturen liegen bei -2 bis 1 Grad. Vom Inn- bis zum Weinviertel sowie im äußersten Westen und Südwesten bleibt es dagegen trocken und im Tagesverlauf lockern die Wolken etwas auf.

Der Donnerstag verläuft dicht bewölkt und während des Tages kommt es häufig zu leichten Schneeschauern. Die Temperaturen kommen in Wien nicht über die 0 Grad Grenze.

Im äußersten Westen des Landes bleibt es dagegen überwiegend trocken und mitunter zeigt sich in Vorarlberg auch die Sonne.

>>> Hier geht's zu detaillierten Tages-Prognose für Wien

Klicken Sie sich durch die Wetter-Prognosen der nächsten Tage:

Wetter-Prognose 19.-23.2.

Hier gelangen Sie zur detaillierten Wetterprognose für Ihren Ort >>>

(red)