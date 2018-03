Regen, Sonne, Wolken – Jetzt kommt April-Wetter

Nach der Kältewelle, die Österreich bis vor einigen Tagen noch fest im Griff hatte, und dem anschließenden, plötzlichen Frühlingseinbruch am Wochenende, stellt sich in den kommenden Tagen klassisch wechselhaftes April-Wetter ein.

So schwanken die Höchsttemperaturen in der Landeshauptstadt zwischen angenehm warmen 16 Grad zu Beginn der Woche und kühleren 4 Grad am Wochenende. Auch sonst wird es abwechslungsreich: Aus heutiger Sicht gibt es einen Mix aus Sonnenschein, Regen, Wolken und teils lebhaftem Wind.

Hier die detaillierte Prognose für Wien:

Der Montag startet laut Wetterdienst UBIMET mit einem Mix aus Sonnenschein und Wolken und bleibt meist trocken. Am Nachmittag ziehen dann allerdings ein paar kräftige Regenschauer aus Westen über die Stadt hinweg. Der Wind weht meist mäßig bis lebhaft. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 16 Grad.

Am Dienstag stellt sich ein Wechselspiel aus Sonnenschein und dichten Wolken ein, diese ziehen mit dem lebhaften bis kräftigen Westwind über die Stadt hinweg. Dabei bleibt es trocken und mit 13 bis 15 Grad angenehm mild.

Der Mittwoch verläuft deutlich wechselhafter. Zwar darf man sich auf die eine oder andere Sonnenstunde freuen, es ziehen aber auch dichte Wolken und einzelne Schauer durch. Der Wind weht meist lebhaft bis kräftig aus Nordwest. Die Temperaturen erreichen maximal 9 bis 11 Grad.

Abkühlung ab Wochenmitte

Am Donnerstag sorgt nach derzeitigem Stand zunächst Hochnebel für trübe Bedingungen. Mit dem zunehmend lebhaften bis kräftigen Südostwind setzt sich aber bald immer öfter die Sonne in Szene. Mit 10 bis 13 Grad bleibt es der Jahreszeit entsprechend mild.

Gegen Ende der Woche wechseln sich ebenfalls Wolken und Regenschauer ab. Die Temperaturen erreichen am Freitag aus jetziger Sicht maximal 9 Grad, am Samstag 6 Grad und Sonntag gar nur noch 4 Grad.

(red)