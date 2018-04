Auf Sintflut folgen Rekord-Temperaturen

Zum Wochenbeginn wurde der Süden des Landes von sintflutartigen Regenfällen und Hagel überrascht. Die Bezirke Graz-Umgebung und das südsteirische Leibnitz wurden besonders schlimm getroffen, "heute.at" berichtete ausführlich.

Während die Einsatzkräfte nach wie vor mit den Aufräumarbeiten beschäftigt sind, geben Meteorologen Entwarnung: Das Tief verzieht sich, stattdessen sei ab Mittwoch stabiles und mildes Hochdruckwetter in Sicht. "Am Mittwoch stellt sich wieder verbreitet sonniges Frühlingswetter ein", sagt UBIMET-Meteorologe Manfred Spatzierer. Die hochnebelartigen Restwolken an der Alpennordseite lockern rasch auf und die Temperaturen erreichen 15 bis 23 Grad. Auch der Saharastaub, der in den vergangenen Tagen vor allem Autofahrern auf die Palme gebracht hat, ist dann kein Thema mehr.

Rekord-Temperaturen am Wochenende

Der Donnerstag bringt nach Auflösung einzelner Frühnebelfelder sogar strahlenden Sonnenschein, über weite Strecken ist der Himmel wolkenlos. Der Wind spielt im Gegensatz zu den vergangenen, oft föhnigen Tagen zudem nur noch eine untergeordnete Rolle und die Temperaturen steigen auf bis zu 24 Grad.

Am Freitag ist nach wie vor Hochdruckeinfluss wetterbestimmend. Die Sonne scheint verbreitet von einem oft wolkenlosem Himmel. Der Wind spielt höchstens im westlichen Donauraum eine Rolle, weht aber selbst hier nur mäßig aus Ost. Die Temperaturen erreichen frühsommerliche 18 bis 27 Grad mit den höchsten Werten im Inntal.

Aus heutiger Sicht setzt sich dieser frühsommerliche Trend auch am Wochenende fort. Viel Sonnenschein bei Höchstwerten von bis zu 28 Grad erwarten uns.

