Wiener Marathon-Läufer erwartet Traumwetter

Das Wochenende bringt in ganz Österreich überwiegend sonniges und warmes Wetter. Das Thermometer klettert auf bis zu sommerliche 28 Grad – nur gut, dass das erste Freibad am Samstag schon seine Pforten öffnet.

Umfrage Sommerwetter im April: Freuen Sie sich? JA! Endlich ist es schön warm.

Der Wetterumschwung ging mir zu schnell. Ich muss mich erst an die warmen Temperaturen gewöhnen.

Von mir aus könnte es das ganze Jahr über Winter sein.

Wetter-Übersicht

Österreich-, Europa- und Welt-Prognose, Berg- und Skiwetter sowie Wetter-Webcams im Blick: Österreich-, Europa- und Welt-Prognose, Berg- und Skiwetter sowie Wetter-Webcams im Blick: Alle Infos gibt es hier!

Regenschauer bilden sich am Wochenende am ehesten am Sonntag am Nachmittag vereinzelt im Bergland.

Für alle fleißigen Läufer gilt: Das Wetter beim Vienna City Marathon ist am Sonntag durchwegs trocken und die meiste Zeit scheint die Sonne. Beim Start um 9 Uhr hat es laut ZAMG-Prognosen 16 Grad, um 14 Uhr hat es rund 22 Grad. Der Wind ist schwach.

Bei den (Kinder- und Jugend-)Läufen am Samstagnachmittag wechselt die Sonne mit ein paar dichten Wolken und es wird bei bis zu 27 Grad herrlich sommerlich warm.

Nur fünf Mal war's beim Wien-Marathon wärmer

Der 35. Vienna City Marathon dürfte laut ZAMG-Meteorologen somit der sechstwärmste in der Wiener Marathongeschichte werden. Wärmer waren nur die Läufe 1999 (28°C um 14 Uhr), 2003 (27°C), 1995 (26°C), 1992 (25°C) und 2005 (24°C).

Die kältesten Wien-Marathons waren übrigens 1986 (3°C um 14 Uhr), 1996 (6°C), 1994 (7°C), und 1988 (8°C). 1986 und 1996 gab es zeitweise sogar Schneeflocken.

Hier geht's zur detaillierten Wetter-Prognose für Ihre Region >>>

(red)