"Ab 12. März 1938 war es lebensgefährlich"

"Das ging durch Mark und Bein. Grölend sind rund 2.000 Personen, zum Teil mit Fackelzug, in Richtung Karmelitermarkt gezogen", erzählt Robert L.* (*Name der Redaktion bekannt). Lebhaft erinnert sich der 90-Jährige an die Nacht von 11. auf 12. März 1938, als damals Zehnjähriger beobachtete er die Ereignisse von seinem Fenster in der Leopoldstädter Krummbaumgasse aus.

"Bis nach Mitternacht waren die Schreie und die Lieder zu hören. Sie brüllten unaufhörlich ’Ein Volk, ein Reich, ein Führer’ und ’Deutschland erwache, Juda verrecke’. SS und SA stürmten jüdische Wohnungen, schleppten Männer zum Karmelitermarkt und prügelten sie spitalsreif."

Die Hose aus dem Konzentrationslager hat L. bis heute aufbewahrt: "Sie ist lebendiges Zeugnis." (Bild: Denise Auer) Die Hose aus dem Konzentrationslager hat L. bis heute aufbewahrt: "Sie ist lebendiges Zeugnis." (Bild: Denise Auer)

März 1938: "Das hat die Leute vergiftet"

Das Erschreckende: "Das hat die Leute vergiftet, sie wurden aufgehetzt. Ab dem 12. März 1938 war es lebensgefährlich." Ab März 1938 wurde auf Geschäfte geschrieben: "Kauft nicht bei Juden", auf die Parkbänke wurde "Nur für Arier" geschrieben. Wer sich als Jude setzte, "wurde halbtot geschlagen", so L. Und: Juden wurden "einfach herausgeholt, gezwungen, Klos zu putzen", erinnert er sich.

"Nach der Befreiung wog ich 29 Kilo"

Mit den Eltern flüchtete L. nach Belgien, später nach Frankreich. Fast drei Jahre war L. im Konzentrationslager Ausschwitz, später in Buchenwald. "Nach der Befreiung durch die Amerikaner am 11. April 1945 wog ich 29 Kilo." Die Hose aus dem KZ hat L. aufbewahrt, legt sie jedes Jahr bei Familienfesten auf den Tisch, um zu erinnern: "Das ist ein lebendiges Zeugnis."