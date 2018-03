"Alte Post" in der City wird zum Luxus-Domizil

Neuer Glanz für das Areal zwischen Dominikanerbastei und Postgasse in der City: Die Investoren Soravia und WertInvest errichten unter dem Projekt-Namen "Post Palais" auf rund 30.000 Quadratmetern Eigentums-Wohnungen und ein Lifestyle-Hotel.

In enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt wird die ehemalige "k.k. Postdirection" revitalisiert. Die Baugenehmigung wurde bereits erteilt, im Mai starten die Arbeiten.

Quadratmeterpreis liegt zwischen 10.000 und 16.000 Euro

Bis Mitte 2020 errichtet die Soravia Group in den fünf historischen Gebäuden 80 Wohnungen in der Größe von 45 bis 450 Quadratmetern sowie eine Tiefgarage. In den Stil-Etagen entstehen elegante Apartments, im Dachgeschoß moderne Penthouses – etwa die Hälfte der Wohnungen wurde trotz des stolzen Quadratmeterpreises von 10.000 bis 16.000 Euro bereits verkauft. Interessierte können nach Absprache eine bereits vollständig ausgestattete Musterwohnung besichtigen.

Auch ein Lifestyle-Hotel ist Teil des Projekts: Das Fünf-Sterne-Haus wird von Michael Tojners WertInvest und Bernd Schlachers Motto Group bis 2021 realisiert. Mit der Neugestaltung des ehemaligen Hotel Kummer auf der Mariahilfer Straße ist dies bereits das zweite Hotel-Projekt der beiden Partner.

Hotel mit "familiärer Club-Atmosphäre"

Das elegante 150-Zimmer-Hotel in der "Alten Post" soll laut Tojner und Schlacher die Idee des Wiener Salons wieder aufgreifen und eine "familiäre Club-Atmosphäre" bieten. "Wir wollen das Hotel Sacher für die jungen Leute sein", meinte Tojner im Rahmen einer Pressekonferenz. Wer das Hotel betreiben wird, steht noch nicht zu 100 Prozent fest: "Wir sind in der letzten Phase der Verhandlungen mit einer sehr umworbenen internationalen Kette", so Tojner.

Geplant sind im Hotel ein Fitness-Studio mit Spa-Bereich, ein Beauty-Salon, ein Indoor-Pool und ein Concierge-Service, der auch den Wohnungseigentümern zur Verfügung stehen wird. Angeschlossen an das Fünf-Sterne-Haus sind Serviced Apartments zwischen 40 und 90 Quadratmetern, deren Verkauf Mitte 2018 startet.

Neuer Fußgänger-Durchgang geplant

Die Erdgeschoßzone des Gebäude-Komplexes soll mit Boutiquen und Gastronomie belebt werden. Auch ein "Ort des Zusammenseins" – eine Kombination aus Galerie und Veranstaltungsräumen – ist vorgesehen. "Dazu laufen derzeit Gespräche mit der Universität für Angewandte Kunst", so CEO Erwin Soravia. Zudem wird die derzeit rund 150 Meter lange "Barriere" zwischen Dominikanerbastei und Postgasse durch einen Fußgänger-Durchgang aufgelöst.

Die Kosten für das gesamte Projekt belaufen sich auf 200 Millionen Euro, 115 Millionen Euro davon trägt die Soravia Group.

(cz)