"Bade-Maus" steckte in Pooldüse fest – gerettet!

Dass sich Wühlmäuse zuweilen gerne in Österreichs Gärten tummeln, ist wohlbekannt. "Poolmäuse" sind dagegen wohl eher selten gesehene Gäste. Ein Exemplar dieser "seltenen Spezies" wurde am Donnerstag in Wien-Hietzing von Hausbesitzern entdeckt, meldet der Wiener Tierschutzverein (WTV) am Freitag..

Sie waren gerade dabei, ihren Swimmingpool im Garten mit Wasser zu befüllen, als sie bemerkten, dass eine kleine Maus in einer der Pooldüsen feststeckte. Der quirlige Nager konnte sich nicht selbst daraus befreien und strampelte um sein Leben. Sofort starteten die tierlieben Herrschaften einen Befreiungsversuch, die Maus ließ sich jedoch nicht so einfach von der Düse trennen. So wurde die Düse kurzerhand komplett herausgeschraubt und das Tier ins Trockene gebracht. Die Hauseigentümer ließen die völlig verschreckte Maus kurz zur Ruhe kommen, trockneten sie danach ab und boten ihr sogar Futter an, welches sie gerne annahm. Es gelang ihnen jedoch auch "an Land" nicht, das Tier selbst aus der Düse zu befreien.

Da sie das Tier keinesfalls verletzen wollten, brachten sie die Maus in den Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf. Dort wurde der Nager schließlich von der WTV-Tierärztin mit Hilfe eines Gels aus der Düse befreit. Eine anschließende Untersuchung ergab zum Glück keinerlei Verletzungen. Die Maus wurde daraufhin von den Tierfreunden aus Hietzing wieder mitgenommen und in der Natur freigelassen.

(Red)