"Bin bei der Hausordnung auch manchmal streng"

Seit mehr als 30 Jahren wohnt Erika Reiter (57) in einer Gemeindewohnung am Rennbahnweg 27 (Donaustadt). Nach ihrer Hochzeit zog auch Ehemann Harald (57) in die städtische Wohnhausanlage.

Dass sie sich hier so wohl fühlen, ist auch der liebevollen Betreuung durch Hausbesorgerin Michaela Sykora zu verdanken. Seit 19 Jahren kümmert sich Frau Sykora (52) um zwei Stiegen und 65 Wohnungen. "Ich liebe meinen Job und kann mir nichts Anderes vorstellen", erzählt Frau Sykora.

Hausordnung ist wichtig

Auch privat habe sie es gern, wenn alles sauber und in Ordnung ist. "Wenn es um die Einhaltung der Hausordnung geht, kann ich auch mal streng sein", lacht die Hausbesorgerin aus Leidenschaft.

Diese Sorgfalt schätzen auch "ihre" Mieter und haben Frau Sykora zur Wahl der besten Hausbesorger und Hausbetreuer Wiens vorgeschlagen. "Frau Sykora achtet sehr darauf, die Bewohner über die Hausordnung aufzuklären und das ist sehr wichtig, denn nur so kann es ein angenehmes gemeinsames Wohnen unter den Mietern geben", erklärt Familie Reiter.

"Unsere Wahl steht schon fest"

Dass sie als beste Hausbesorgerin vorgeschlagen wurde, kam für Frau Sykora überraschend, für sie ist es aber auch eine schöne Bestätigung dafür, "dass die tägliche Arbeit gesehen und honoriert wird".

Durch ihre Sorgfalt und Freundlichkeit ist Frau Sykora längst zu einem Fixpunkt der Anlage geworden. "Genau aus diesem Grund steht unsere Wahl zur besten Hausbesorgerin Wiens bereits fest. Es ist unsere liebe Frau Michaela Sykora. Hoffentlich bleibt sie uns noch recht lange erhalten", betont das Ehepaar Reiter.

(lok)