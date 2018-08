"Cool Dog" macht Hunde in der Nacht sichtbar

Das Team von "Cool Dog", allesamt selbst Hundebesitzer, treten an, die Sicherheit für den "besten Freund des Menschen" zu verbessern. "Ich habe lange nach einer Lösung gesucht, aber nichts Zufriedenstellendes gefunden", erzählt "Cool Dog"- Mitgründer Marcus Klamecker (27) im Gespräch mit "Heute".

Als dann der Hund eines Freundes in der Nacht von einem Auto angefahren wurde, habe das den Anstoß gegeben, über ein neues Produkt nachzudenken. "Vor rund einem halben Jahr habe ich im Hundepark in der Seestadt Aspern andere Hundebesitzer getroffen, die dasselbe Problem hatten", so Klamecker. Daraufhin haben sich die Hundefreunde zusammengetan und das Start Up "Cool Dog" gegründet.

Komfortabel, blendsicher und besser sichtbar

Mit Unterstützung eines Grafikers hat sich das dreiköpfige Team an die Entwicklung eines neuen Hundegeschirrs gemacht, das zum einen hell genug ist, um den Hund auch im Dunkeln für Auto-und Radfahrer sichtbar zu machen, das aber gleichzeitig auch für den Hund bequem zu tragen ist. "Es gibt schon LED-Halsbänder auf dem Markt, aber die sind starr und engen den Hund ein. Wenn da ein Hund einmal richtig anzieht, kann das im schlimmsten Fall auch zu Wirbelverletzungen führen", so Klamecker. Als weitere Vorteile des "Cool Dog" führt er die höhere Lichtstärke im Vergleich zu herkömmlichen LED-Krägen und der Umstand an, dass die Hunde durch das Geschirr nicht geblendet werden.

Hunde schon aus 100m zu sehen

Daher hat sich das Team bewusst für ein Hundegeschirr entschieden. Auf beiden Seiten wird ein LED-Display eingeschoben, das den Hund mit rund 200 einzelnen Lämpchen sichtbarmachen soll. "Wir haben das mit unseren eigenen Hunden getestet. Mit unserem 'Cool Dog'-Geschirr sind die Hunde schon aus 100 Metern Entfernung zu sehen", erzählt der Jungunternehmer. Zusätzlich sorgen die LED-Lampen für einen rund einen Meter weiten Lichtradius rund um den Hund und erhöht so die Sichtbarkeit weiter.

Was auf dem LED-Display angezeigt wird, ist durch den Hundehalter mittels einfacher Software einfach programmierbar. Daneben stehen auch verschiedene Schriftfarben zur Auswahl, auch ob die Schrift durchlaufen oder fix bleiben soll oder die Lichtintensität sind frei wählbar. "Wenn man die LED-Lampen beim Geschirr nur am Abend einschaltet, hält es ohne Aufladen leicht einen ganzen Monat", so Klamecker.

"Genäht werden unsere Hundegeschirre von der Wiener Näherei 'Creativeart'. Die Größen reichen von Small, etwa für Pinscher bis zu X-Large für große Hunde", so der Unternehmer. Kosten soll das LED-Geschirr rund 39 Euro.



(Quelle: Youtube)

Suche nach Unterstützern

Um mit dem Hundekragen in Serie gehen zu können, wirbt das "Cool Dog"-Team seit kurzem auf der Crowdfunding-Webseite Kickstarter um Unterstützer. "Für jeden neuen Supporter spenden wir einen US-Dollar an die Tierhilfsorganisation 'Animal Care'", so Klamecker.

