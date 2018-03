Bauern mit Traktoren blockieren heute die City

"Im Geiste des Gründers des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, fordern wir die Diskriminierungen im Genossenschaftssektor, insbesondere im Molkereibereich, umgehend abzustellen", heißt es von der "IG Milch". Bauern müssten noch immer Strafgebühren, so genannte "Schüttgebühren", zahlen und bekämen keinen Bio-Milchaufschlag auf den konventionellen Grundpreis.

Umfrage Stören Sie häufige Demonstrationen? Nein, Demos sind in einer Demokratie ein wichtiges Grundrecht.

Ja, wegen jeder Kleinigkeit muss man nicht auf die Straße gehen.

Demonstrieren bringt sowieso nichts.

Ist mir egal.

Bei einer Protestaktion am Donnerstag werden ab 10 Uhr deswegen schwere Mittel, konkret Traktoren, in Wien aufgefahren. Um 10 Uhr treffen sich die Demo-Bauern mit ihren Gefährten zum Protest bei der Wiener Salztorbrücke und ziehen bis zum Börseplatz- Bis 14 Uhr werden massive Verkehrsbehinderungen in der Wiener Innenstadt erwartet.

Die Demo-Route führt von der Salztorbrücke über die Salztorgasse sowie Vorlaufstraße und Marc-Aurel-Straße bis zur Wipplingerstraße/Börseplatz. Rund um die Route kommt es zu temporären Verkehrssperren und Ableitungen auf der Demoroute selbst sowie auf allen angrenzenden Straßenzügen.

(rfi)