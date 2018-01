"Flashmob of Shame" heute vor dem Kanzleramt

Am Donnerstagmittag wird am Ballhausplatz vor dem Bundeskanzleramt in Wien gegen den am Freitag stattfindenden Akademikerball protestiert. Das Bündnis "Jetzt Zeichen setzen" ruft zu einem "Flashmob of Shame" auf. "Denn es ist eine Schande für diese Regierung und für unsere Republik, dass sich Mitglieder der österreichischen Bundesregierung am Vernetzungstreffen der extremen Rechten beteiligen", so die Organisatoren.

Hintergrund:

Der so genannte Akademikerball ist die Nachfolgeveranstaltung des Balls des Wiener Korporationsrings (WKR). Als der WKR-Ball im Jahr 2012 aus der Hofburg verbannt wurde, übernahm die Wiener FPÖ die offizielle Trägerschaft der Burschenschafterveranstaltung.

Der Akademikerball sorgt Jahr für Jahr für große Aufregung. Am Abend der Veranstaltung findet alljährlich eine Großdemo vor dem Heldenplatz, wo das Event ausgetragen wird, statt. Heuer, angesichts der Regierungsbeteiligung der FPÖ, werden noch mehr Teilnehmer als in den vergangenen Jahren erwartet.

Die zwei Demos und vier Standkundgebungen gegen den Ball sorgen am Freitag für zahlreiche Sperren und Umleitungen in Wien.

Rund 2.500 Ballgäste werden erwartet, darunter auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Infrastrukturminister Norbert Hofer, Innenminister Herbert Kickl und Verteidigungsminister Mario Kunasek kündigten vorab an, dem umstrittenen Event fernzubleiben, um dem Ganzen nicht noch mehr Brisanz zu verleihen. Welche Regierungsmitglieder neben Strache noch das Tanzbein schwingen werden, bleibt abzuwarten. Spekulationen gab es im Vorfeld über das mögliche Erscheinen des russischen Rechtsextremen Alexander Dugin.

Für den heutigen Foto-Flashmob angemeldet sind laut Facebook-Event 93 Personen, rund 580 haben ihr Interesse kundgetan.

