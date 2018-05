"Freie Fahrt“ für frisierte E-Bikes wegen Grauzone!

Nach dem „Heute“-Bericht , wonach in Wien bereits jedes dritte E-Bike auffrisiert ist und bis zu 50 Kmh schnell fahren kann, reagiert die Polizei. Man verfüge, so Sprecher Harald Sörös, über keine technische Möglichkeit, die E-Bikes an Ort und Stelle zu überprüfen. Auch die Rollenprüfstände - wie sie bei getunten Mopeds eingesetzt werden – wären für Fahrräder nicht geeignet.

„Wir befinden uns hier in einer rechtlichen Grauzone“, meint Sörös.

ÖAMTC-Chefjurist Martin Hoffer fordert in diesem Zusammenhang eine Art „Meldepflicht“ ein, wenn den Kunden schon bei Kauf eines E-Bikes der Tuning-Kit eingebaut wird.“ Allerdings wird der Großteil der Tuning-Kits – es gibt sie schon ab 100 Euro – im Internet gekauft. Samt Installationsplan.