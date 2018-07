"Geldwechselbetrug": Zwei Männer flüchteten

Schreck für die Mitarbeiterin eines Lebensmittelgeschäfts am Handelskai: Am Montag gegen 12.30 Uhr betraten zwei Männer (23, 33) das Geschäft, sagten, dass sie Geld wechseln wollen. Die Tatverdächtigen überlisteten die Kassiererin, wollten kleine in große Scheine wechseln. Die Männer ergriffen mit einem Auto, das der 23-Jährige lenkte, die Flucht. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) beobachteten das Duo und nahmen die Verfolgung auf. Die Polizisten konnten die beiden Tatverdächtigen in der Haidequerstraße stoppen.

In der Vernehmung zeigte sich der 33-Jährige geständig. Der 23-Jährige wollte nichts von Betrügereien wissen. Die beiden Bulgaren wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Tipps der Polizei

Die Polizei rät: Verweisen Sie Personen, die Sie aufdringlich um Kleingeldwechsel bitten, auf andere Möglichkeiten des Geldwechselns, wie etwa in einem Geldinstitut.

Seien Sie misstrauisch, wenn immer wieder neue Wechselwünsche hervorgebracht werden.

Geben Sie das Wechselgeld erst dann heraus, wenn Sie zuvor den zu wechselnden Betrag erhalten haben.

Und, nicht zuletzt: Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie unbedingt brauchen.

