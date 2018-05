"Haus des Meeres" in Wien startet Um- und Ausbau

Am Mittwoch erfolgte in dem Aqua-Terra-Zoo "Haus des Meeres" in Wien-Mariahilf der Spatenstich zum Umbau des Flak-Turms. Insgesamt werden 15 Millionen Euro investiert, 5 Millionen Euro davon fließen in den Innenausbau mit neuen Tierbereichen. Finanziert wird der Um- und Ausbau aus Mitteln der gemeinnützigen Privatstiftung des Haus des Meeres sowie mittels Krediten. "Es werden keine Subventionen bzw. Steuergelder in Anspruch genommen", betont Stiftungsvorstand Franz Six.

Und er gibt einen kleinen Ausblick auf das neue "Haus des Meeres":

"Das lange Warten unserer Besucher im Park wird durch die Erweiterung der Eingangshalle, des Garderobebereiches, die Schaffung von Kinderwagenabstellplätzen und vor allem durch die zusätzlichen zwei Aufzüge, deutlich verkürzt. Auch die Möglichkeit, das ausgebaute Dach samt Café ohne Zooeintritt zu erreichen, soll möglichst vielen Menschen den Blick auf unsere wunderbare Stadt ermöglichen. Vorgesehen ist, lediglich die Betriebskosten der Lifte als Benützungsgebühr einzuheben", so Six am Mittwoch.

Drittes Tropenhaus, 500.000-Liter-Aquarium, Paludarium und mehr



Weiters neu: Ein drittes Tropenhaus mit einer Höhe von acht Metern wird über die bisherige Terrasse im 9. Stock zu erreichen sein. Die derzeit aus Sicherheitsgründen eingezäunten Bereiche werden eingeglast und damit ganzjährig betretbar – "natürlich jeweils auch mit höchst interessanten Tierbeständen", verspricht er. Ein weiteres 500.000-Liter-Aquarium wird im gesamten 7. Stock des Zubaus errichtet, um wirklich große Meeresbewohner auch zeigen zu können. Ein großes Paludarium wird im 6. Stock den Übergang vom Süßwasser durch einen brackigen Mangrovenwald zum Seewasserbereich zeigen.

"Nicht zu vergessen ist der 8. Stock, der unseren Schlangen und Reptilien den Umzug aus dem 1. Stock ermöglichen wird. Selbstverständlich kommen die modernsten und vor allem sichersten Haltungserkenntnisse zur Anwendung und vor allem gibt es dort auch Tageslicht", erklärt Six weiter. Die durch die Übersiedlung frei werdenden Flächen im ersten Stock sollen für die Erweiterung der Mittelmeerabteilung reserviert werden. Auch die Erweiterung der Veranstaltungsflächen im 10. Stock und der Ausbau des "ocean’sky" am Dach soll die Attraktivität des "Haus des Meeres" steigern.





(Red)