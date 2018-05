"Hilfe, ich habe Mamas iPad in Bim vergessen!"

„Meine Name ist Elsa, ich bin sieben Jahre alt und mir ist gestern in der Straßenbahn in Wien ein großes Mißgeschick passiert!“ Mit diesen Worten meldete sich eine Volksschülerin aus der City in der Redaktion und bittet um Hilfe der „Heute“-Leserschaft.

Denn das Mädchen hatte doppeltes Pech: Zunächst war sie im Hort vor wenigen Tagen bei einem Sturz mit einer Glasschale durch Scherben an den Unterarmen schwer verletzt worden. Elsa: „Da ich jetzt sechs Wochen nicht in die Schule gehen darf, muss mich meine Mami oft in ihr Büro mitnehmen.“

In der Hektik vergessen

Neben einer täglichen Lerneinheit vertrieb sie sich die Zeit mit Spielen auf Mamas iPad. Ausnahmsweise hat sie das Ding am vergangenen Mittwoch in ihre eigene, rosafarbene Kindertasche gesteckt. Beim Aussteigen aus der Linie 1 beim Schottentor kam es dann zum Mißgeschick: „Ich habe die Tasche neben mich auf den Sitz gestellt, weil ich sie mit den verbundenen Händen nicht gut halten kann und beim Aussteigen in der Hektik vergessen.“



Folge: Elsa weinte fürchterlich und betete ihren Schutzengel an, den sie seit der Erstkommunion an ihrer Halskette trägt: „Aber es hat leider nichts genutzt!“ Fahndungshinweis: Mamas Apple-iPad ist zwar schon älter, „aber für meine Mami sehr, sehr wertvoll!“

Bitte an die "Heute"-Community

Nachtrag: Es lesen so viele Menschen in der Straßenbahn die "Heute"-Zeitung und vielleicht hat ein ehrlicher Mensch meine Tasche gefunden, der nur nicht weiß, wem er sie zurückgeben kann"

Snief…