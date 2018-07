"Ich bin der Bäcker auf dem Plakat in der U-Bahn"

"Darauf bin ich als Bäcker vor 52 Jahren zu sehen! Meine besten Freunde Adolf (links) und Karl (rechts) stehen neben mir. Wir stellten Brotlaibe her."

Das Foto entstand 1966, bis in die 1970er-Jahre arbeitete Franz P. bei der "Taferlpartie" in der Ankerbrotfabrik in Favoriten. Mittlerweile ist der Wiener in Pension und freut sich über fünf Enkerl.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(pet)