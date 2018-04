"Ich trage die Stimme meiner Tochter als Tattoo"

Wenn Wiener Hannes G. mit dem Handy über seinen tätowieren Oberarm fährt, hört er Tochter Marie "Luftballon" sagen. Die trauten Töne und den Namen der Vierjährigen (selbst geschrieben) trägt der 35-Jährige dank Tattoo-Künstler Alex Sun (35) für immer unter seiner Haut.

Schallwellen als Tattoo-Motiv



Und wie bringt der Wiener die Tinte zum Trällern? "Mit der "Skin Motion"-App kann man ein 30 sekündiges Sprachmemo hochladen. Der Ton wird dann in Schallwellen umgewandelt und diese als Tattoo-Motiv gestochen“, erklärt Sun im Gespräch mit "Heute". Der Niederösterreicher ist weltweit einer der wenigen, der Soundwave-Tattos (ab 150 €) in seinem Studio in Wiener Neudorf anbietet.

"Die App kostet acht Euro im Jahr. Sobald das Motiv aktiviert ist, kann der Klang jederzeit abgespielt werden. Vom Wort des Liebsten bis zum Hundegebell ist alles möglich", erklärt der Tätowierer. Wer sich sattgehört hat, kann die App einfach kündigen. Nur die Tinte hält ein Leben lang.