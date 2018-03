(K)ein Mordversuch – weil Opfer nicht aussagen will!

Würden die beiden Opfer auspacken, könnte sich der Angeklagte sprichwörtlich die Kugel geben. So aber scheint das Pulver in dem Krimi verschossen: Im November 2017 soll Murat T. (23) in Wien-Hernals mit einer 9-Millimeter-Pistole drei Mal abgedrückt haben.

Anwalt Philipp Wolm verteidigt Murat T.: "Er ist nicht der Schütze." (Bild: Denise Auer)

Drei gezielte Pistolenschüsse

Aus der Anklageschrift geht hervor: Es waren drei gezielte Schüsse, die Florian P. und Subhanullah S. knapp verfehlten.

Dafür verfehlte der Prozess am Dienstag am Wiener „Landl“ seine Wirkung nicht: Kiebitze wunderten sich, warum Murat T. trotz der vermeintlichen Schießerei „nur“ gefährliche Drohung, illegaler Waffenbesitz und Drogendelikte angelastet wurden – und nicht versuchter Mord.

Opfer sprach nicht mit Polizei

Hintergrund: Die beiden Männer, die angeblich nur haarscharf von Geschossen verfehlt wurden, kooperierten in keiner Weise mit den Ermittlern. Der Wiener Florian P. spritzte die Einvernahme, indem er telefonisch mitteilte: „Ich möchte mit dieser Sache nichts zu tun haben.“ Und der Afghane Subhanullah S.? Der hob einfach nicht mehr ab, wenn die Nummer der Cops aufschien: „Ich spreche nicht mit der Polizei.“

Murat T. bestreitet vehement, zum Tatzeitpunkt im Lidl-Park gewesen zu sein. Auch sein Anwalt Philipp Wolm sagte: „Es spricht alles dafür, dass mein Mandant nicht der gesuchte Schütze ist.“

Der Prozess wurde gestern vertagt. Die Augenzeugin wollte – richtig geraten – nicht aussagen. Für Murat T. gilt die Unschuldsvermutung.

(coi)