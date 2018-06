Edel-Beisl "Petz im Gußhaus" ist pleite

Mit seinem Beisl "Petz im Gußhaus" – das ursprüngliche Wiener Küche auf höchstem Niveau bietet – sorgt Starkoch und Gastronom Christian Petz seit drei Jahren für zufriedene Gäste. Ohne Reservierung ist es kaum möglich, in dem Lokal in der Gußhausstraße 23 (Wieden) einen Tisch zu bekommen.

Verpächter will Petz unterstützen

Trotzdem: Diese Woche wurde bekannt, dass am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren eröffnet wurde, laut Gläubigerschutzverband ist Petz in Zahlungsschwierigkeiten. Die gute Nachricht für alle Fans von Christian Petz' Küche: Der Zwei-Hauben-Koch will sein Restaurant "Petz im Gußhaus" trotz Schwierigkeiten weiterführen, bekommt dabei Unterstützung von seinem Verpächter Walter Kainz. "Das Lokal ist immer voll und Christian Petz ist ein begnadeter Koch. Ich werde ihn weiter unterstützen", so Kainz zum "Kurier". Und: "Ich hoffe, dass er geschäftlich wieder in die Spur kommt." Das hoffen mit Sicherheit alle Petz-Fans.

