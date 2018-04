"Reflexhandlung": Trickdieb stahl 200 Euro

Dieser Diebstahl ging schief: Am Montag gegen 8.30 Uhr fragte ein 50-Jähriger in der Donaustadt einen Mann, ob er Kleingeld wechseln könne. Als das gutgläubige Opfer die Geldbörse öffnete, schnappte sich der Dieb ganze 200 Euro – und ergriff die Flucht.

Kleingeld für Münztelefon benötigt

Zwei Polizisten im Außendienst wurden auf den Mann aufmerksam, nahmen den Flüchtigen in der Portnergasse (Donaustadt) fest. Originelle Erklärung des Tatverdächtigen: In der Vernehmung sagte er, er hätte Kleingeld für ein Münztelefon benötigt. Der Diebstahl der zweihundert Euro sei eine Reflexhandlung gewesen. Der 50-Jährige wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.

(red)