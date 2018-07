"Spatzennest" zu: 70 Kids ohne Kindergartenplatz

"Ich stehe ab Montag ohne Kindergarten da", sagt Leo Völkerer. Der Vater einer zweijährigen Tochter kann es kaum glauben: Seine Tochter war einen Tag lang nicht im Kindergarten. Dann der Schreck: "Ich wurde angerufen, dass am Freitag der letzte Tag ist." Seit Mittwoch werden die Eltern der im Kindergarten "Spatzennest" untergebrachten Kids informiert: Der Kindergarten auf der Mariahilfer Straße 62 hat bereits am Freitag, den 13. Juli, seinen letzten offenen Tag – und ist ab nächsten Montag, den 16. Juli, zu.

"Aus allen Wolken gefallen"

Soll heißen: Nur zwei Tage vor der Schließung wurden die Eltern von 70 Kindern darüber informiert, dass sie ab kommender Woche – mitten in den Sommerferien – keinen Betreuungsplatz mehr für ihre Kinder haben. Kindergarten-Mitarbeiter und Eltern seien "aus allen Wolken gefallen", so der betroffene Vater Leo Völkerer. "Viele Eltern wissen jetzt nicht, was sie tun sollen." Er selbst könne die Betreuungspflichten voraussichtlich mithilfe der Großeltern lösen, aber "viele Eltern können das nicht."

Kindergarten: "Bedauern Kurzfristigkeit"

Beim "Heute"-Lokalaugenschein am Freitag vor Ort hängt an der Kindergartentür ein Aushang unter dem Motto: "Wichtige Information. Schließung des Kindergartens". Der Inhalt des Informationsschreibens: "Aufgrund behördlicher Aufträge und Auflagen sind wir leider gezwungen, den Betrieb des Kindergartens kurzfristig einzustellen und den Kindergarten mit 13. Juli 2018 zu schließen." Man bedaure die "Kurzfristigkeit", so das "Spatzennest Team".

MA 10: "Betreiber hat sich nicht an Vorgaben des Wiener Bildungsplans gehalten"

"Der Kindergarten wurde durch die Stadt Wien gefördert. Mit Juli wurden die Förderungen eingestellt, weil bei Kontrollen festgestellt wurde, dass sich die Betreiber nicht mehr an die Vorgaben des Wiener Bildungsplans halten", so eine Sprecherin der MA 10 (Wiener Kindergärten). Auf "Heute"-Nachfrage heißt es von der für die Kontrollen zuständigen MA 11: "Die frühere Betreiberin hatte die Auflage, dass sie sich nicht mehr im Kindergarten aufhalten darf" – was diese offensichtlich dennoch gemacht hat. Und: "Es gab laufende Beschwerden von Eltern und von Angestellten." Dadurch habe es unter den Mitarbeitern auch eine hohe Fluktuation gegeben – und für die Kinder häufig wechselnde Bezugspersonen.

70 Kids brauchen neuen Kindergartenplatz

Nach dem Stopp der finanziellen Förderung durch die Stadt hat der Betreiber offenbar sofort den Kindergarten geschlossen. Rund 70 Kinder brauchen jetzt – mitten in den Sommerferien – einen neuen Kindergartenplatz.

Eltern können sich an die Service-Stell der MA 10 wenden: 01/277 55 55 (täglich von 7.30 bis 18 Uhr) oder kindergaerten.wien.at

