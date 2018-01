"Tempo 30 für Inner-Währing kommt noch heuer"

Nach zwei Jahren als Bezirkschefin zieht Silvia Nossek (G) im "Heute"-Gespräch Bilanz und gibt einen Ausblick. "Wir sind auf einem guten Weg." Die Einführung des Parkpickerls im September 2016 sei wichtig gewesen, um "Platz zu gewinnen. Die Wochenpendler sind jetzt weg". Ein Erfolg ihrer bisherigen Amtszeit? "Der Autoverkehr ist zurückgegangen. Das Zu-Fuß-Gehen im Bezirk wird immer sicherer", sagt Nossek.

Im ersten Halbjahr: Tempo 30 wird eingeführt

Das nächste große Projekt der grünen Bezirkschefin? "Noch heuer kommt Tempo 30 in ganz Inner-Währing", kündigt Nossek an. Nur Straßen mit Bim-Schienen sind nicht dabei. Konkret soll die Tempo-Reduktion bis Juni in der Martinstraße, in der Gymnasiumstraße, in der Gentzgasse vom Gürtel bis zum Aumannplatz und in der Währinger Straße (Aumannplatz bis Gersthofer Straße) umgesetzt werden. Auch Sternwartestraße, Anastasius-Grün-Gasse und Hasenauerstraße sind im Gespräch. "Hier gibt es wegen der Busse noch eine Klärung mit den Wiener Linien", so Nossek. "Kinder sollen auf dem Schulweg sicher sein."

