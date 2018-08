Für mehr Sicherheit 08. August 2018 15:19; Akt: 08.08.2018 14:19 Print

ÖVP fordert Masterplan für den Wiener Praterstern

Das Alkoholverbot an dem wichtigen Öffi-Verkehrsknoten könne nur der Anfang sein, so die ÖVP. Die Attraktivierungspläne der Neos "gehen am Problem vorbei".