"Versteckte" Beamte zocken an Stopp-Tafel ab!

Auch so kann man Geld verdienen! Die Stopp-Tafel an der Einfahrt zur B227 von der Heiligenstädter-Lände 7-9 (Döbling) wird derzeit von der Polizei als lukrative Cash-Cow benutzt. Ein „Heute“-Leserreporter hat vor wenigen Tagen ein Strafmandat über 76 Euro bekommen, weil er in der Nacht im Schritttempo auf die Kreuzung zugerollt war und nicht vollständig angehalten hat, weil keinerlei Querverkehr erkennbar war.

Der 56-jährige Helmut P. empört sich via Twitter über die Abzocke durch die Polizei im Nachtdienst: „Schon beim Anfahren auf die Einmündung ist mir ein unbeleuchtet abgestellter Polizei-Van aufgefallen. Ich habe dann in weiterer Folge mittels Rückspiegel und Schulterblick links erkannt, dass weit und breit kein anfahrendes Auto auf der B227 zu erkennen war. Also habe ich Gas gegeben und bin eingefahren.“

Warten auf Verkehrssünder

Zwei Wochen später erhielt der Lenker eine Anonymverfügung mit der behördlichen Feststellung, er hätte die Stopp-Tafel nicht beachtet und sei ohne Anzuhalten in die Kreuzung eingefahren. In diesem Moment war Helmut P. klar, was der unbeleuchtet abgestellte Polizei-Van zu bedeuten hatte: „Die stehen dort die ganze Nacht und warten auf harmlose Verkehrssünder, die in Wirklichkeit niemanden gefährden“