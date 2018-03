Über 10.000 Besucher in Wien-Energie-Erlebniswelt

Im März 2017 wurde die Wien Energie-Erlebniswelt als zusätzliche Attraktion neben Servicezentrum, der Müllverbrennungsanlage und der Energieberatung in der Spittelau eröffnet. Seitdem haben über 10.000 Besucher das kleine technische Museum zum Thema Energie besucht.

Interaktive Stationen laden zum Mitmachen ein

An insgesamt 19 interaktiven Stationen können die Besucher Energie spielerisch erforschen. Trockene Theorie hat hier keinen Platz, stattdessen wird man in der Erlebniswelt selbst zum "Kraftwerk". Durch Tanzen wird hier Strom erzeugt, am Fahrrad die "Tour de Watt" bestritten oder eine Solaranlage mittels Photonen-Schleuder betrieben.

Ein weiteres Highlight unter den Stationen ist der "Photonenball". Hier wird mit "Photonen" auf Photovoltaikzellen geworfen. Trifft ein Photon, also ein Schaumstoffball, auf eine der Solarpanele auf einem Touchmonitor, so erscheint eine kurze Animation des photovoltaischen Effekts. So wird den Besuchern Sonnenergie nähergebracht.

Beim "Sonnenhaus" erfahren die Besucher, welche Parameter bei der Nutzung von Solarenergie eine grundsätzliche Rolle spielen und den Ertrag bestimmen. Über eine Kugellampe, die stellvertretend für die Sonne eingesetzt wird, kann der Sonnenverlauf manuell über ein Haus und seinen Einfluss auf den Energieertrag simuliert werden.

Die Themenbereiche "Die Erde, ein Treibhaus", "What is Watt", "Stromwerkstatt", "Wärmelabor" und das "Effizienzzentrum" bringen Interessierten den Treibhauseffekt, die Entstehung von Strom und Wärme sowie den effizienten Umgang mit Energieressourcen näher.

Spielerisches Lernen

Dass das Thema Energie hier auf spielerische und sportliche Weise erkundet, erlebbar und begreifbar gemacht wird, freut vor allem die Schüler. Bisher gab es rund 330 Führungen für Schulklassen, Familien aber auch für internationale Delegationen.

Heuer feiert die Erlebniswelt ihren ersten Geburtstag. Alle, die am 22. März die Jubiläums-Rätsel-Rallye erfolgreich absolvieren, erhalten 20 Prozent Rabatt auf Artikel aus dem Spittelau-Shop. Auch während der Osterferien ist die Erlebniswelt ein lohnendes und kostenloses Ausflusgziel. Während der Karwoche ist ganz normal geöffnet, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wer dann auf den Geschmack gekommen ist und noch tiefer in die Energie-Welt eintauchen will, kann auch online eine kostenlose Führung buchen.



Öffnungszeiten

Die Wien Energie-Erlebniswelt befindet sich bei der Spittelau (Spittelauer Lände 45, 1090 Wien) und hat Montag bis Mittwoch von 10 bis 15 Uhr, Donnerstag von 8 bis 17.30 Uhr und Freitag von 8 und 15 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos.



(lok)