Dziedzic will nicht Grüne Spitzenkandidatin werden

"Die Spitzenwahl der Grünen Wien ist in der ersten Woche sehr gut angelaufen", freuen sich die Wiener Grünen. 410 Personen haben sich bereits als Wähler auf spitzenwahl.wien registriert, zwei Kandidaten haben sich um den Platz eins bei den Grünen Wien beworben – Peter Kraus und David Ellensohn.

Eine Absage kam jedoch von Grünen Bundesrätin Ewa Dziedzic. In einem Facebook-Video erklärt sie, ihre fehlten zum Einen die Ressourcen, zum Anderen wolle sie sich darauf konzentrieren, auf Bundesebene ein "Leitbild für eine progressive Partei" zu erarbeiten. "Ich glaube nicht, dass ein interner Wahlkampf den Weitblick hat, für diese inhaltliche Neuausrichtung, für die ich kämpfe, etwas beizutragen", betonte Dziedzic.

Neues Video erklärt Wahlmodus

Unter dem Motto "Du entscheidest" laden die Grünen Wien seit vergangenem Montag alle Wiener ein, sich an der Wahl des nächsten Grünen Spitzenkandidaten für die nächste Wiener Landtags- und Gemeinderatswahl zu beteiligen.

"Der große Erfolg bereits in der ersten Woche zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich freue mich, dass wir mit diesem modernen, breit angelegten und demokratischen System den Platz Eins an der Spitze der Grünen Wien finden werden. Keine Partei in Österreich stellt die Entscheidung für ihre Spitze auf so breite und transparente Beine und lässt so viele Menschen daran teilhaben", so die stellvertretende Landessprecherin Maxie Klein.

Anmeldungen bis 4. September

Die Frist der Grünen Wien läuft noch bis 4. September. Wie jede/r Interessierte mitwählen kann, erklärt auch ein neues Video:

