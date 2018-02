Rund um den Ring 06. Februar 2018 12:29; Akt: 06.02.2018 12:30 Print

Öffis: Opernball sorgt für Verkehrsbehinderungen

Am Donnerstag treffen sich die Schönen und Reichen zum Staatsball in der Oper. Rund um das ehrwürdige Haus in der Wiener City kommt es zu Verkehrsbehinderungen.