Ärzte retten abgetrennten Unterschenkel von Biker

Der Unfall, bei dem der Motorradfahrer so schwer verletzt wurde, passierte am Dienstag um 19.55 Uhr. Eine Pkw-Lenkerin (48) und der Biker (32) fuhren laut eigenen Angaben bei grünem Licht in den Kreuzungsbereich Wehlistraße und Rampe zur A23 (Leopoldstadt) ein.

Die 48-Jährige bog nach links ein und rammte den in die Gegenrichtung geradeaus fahrenden 32-Jährigen. Der Motorradlenker kam zu Sturz, das Zweirad schlitterte auf den Gehsteig und verletzte dort eine Fußgängerin (57) leicht. Die Autolenkerin blieb unversehrt.

Stundenlange Operation

Dem Biker wurde bei dem Unfall der linke Unterschenkel fast zur Gänze abgetrennt. Zusätzlich erlitt er Prellungen im Oberkörper-Bereich. Er wurde durch drei Teams der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt, intubiert und in der Vakuummatratze per Rettungshubschrauber ins UKH Meidling gebracht.

Dort konnten Mediziner während einer stundenlangen Operation den Unterschenkel des Mannes retten: "Der Patient ist derzeit stabil. Es werden aber noch weitere Eingriffe nötig sein", heißt es seitens des Spitals.

