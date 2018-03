Schnee in Wien: Der Winter kehrt wieder zurück

Arktische Luft aus dem Norden, ein Italientief aus dem Süden - das sorgt für einen Niederschlag in Wien, der sich in der Form von Schnee zeigt.

Laut aktuellen Prognosen sieht aus auch nicht danach aus, dass die weißen Flocken so bald verschwinden werden. Die ganze kommende Woche soll frostig bleiben.

Auch am Sonntag ist deshalb wieder mit Frau Holle zu rechnen. Große Mengen erwartet man jedoch nicht. Die Temperaturen liegen zwischen Minus sechs und Minus zwei Grad, ein lebhafter Nordwind lässt es jedoch um einiges kälter wirken.

Milder ist es dagegen im Westen: Hier erreichen die Temperaturen bis zu plus 8 Grad. In 2.000 Metern Höhe hat es minus 8 Grad am Schneeberg und minus 4 Grad am Arlberg.

Woche bleibt frostig

Am Montag kämpft sich das Quecksilber wieder leicht über die Null-Grad-Marke. Im Norden und Osten zeigt sich sogar hin und wieder die Sonne. Dafür wird es wohl von Vorarlberg bis Kärnten wieder ganz leicht schneien.

In den Folgetagen ist dann nach teils strengem Morgenfrost auch im Osten tagsüber wieder mit zarten Plusgraden zu rechnen, an der Alpennordseite kommt hingegen noch etwas Neuschnee hinzu. "Die Rückkehr zu frühlingshaftem Wetter ist frühesten am nächsten Wochenende möglich", so UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

