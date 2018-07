Österreich sammelte brav Kilometer für die Ozeane

Um 10 Uhr Vormittag starteten 200 laufbegeisterte Frauen und Männer angeführt von den "Adidas Runners Vienna" bei herrlichen Bedingungen eine etwa fünf Kilometer lange Runde am Donaukanal. Begleitet von lauter Motivationsmusik ging es dabei vordergründig nicht um die körperliche Ertüchtigung sondern um das Setzen eines Zeichens für den nachhaltigen Umweltschutz.

"Run for the Oceans" heißt die Aktion, bei der Adidas gemeinsam mit der Umweltplattform Parley und Runtastic das Laufvergnügen mit einem guten Zweck verbindet. Einen Monat lang waren Läufer dazu angehalten, ihre Kilometer mit Hilfe der Laufapp für "Run for the Oceans" abzuspulen.

Weltweit folgten mehr als 900.000 Menschen dem Ruf für die Weltmeere und erliefen zusammen fast 12 Millionen Kilometer. Für die erste Million spendete Adidas eine Million Dollar an Parley. Österreich belegte im globalen Ranking der umweltbewussten Läufer den hervorragenden achten Platz.

Ernster Hintergrund des sportlichen Vergnügens ist der Kampf gegen den immer größer werdenden Plastikmüllberg, der große Teile der Ozeane verschmutzt. Nach wie vor landen rund 8 Millionen Tonnen Plastikmüll im Meer.

Adidas hat gemeinsam mit Parley auch einen Laufschuh entwickelt, dessen Oberflächenmaterial zu einem großen Teil aus recycelten Plastikflaschen besteht. Mittelfristiges Ziel ist es, einen Schuh anbieten zu können der zu 100 Prozent aus wiederverwertetem Plastikmüll aus den Meeren hergestellt wird.

