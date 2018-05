1. Ultra-Schnellladestation Österreichs steht in Wien

Noch immer ist eines der Hauptprobleme von Elektroautos die geringe Reichweite bzw. die lange "Tank-Dauer". Das Gemeinschaftsprojekt des Elektromobilitätspioniers SMATRICS und Wien Energie mit vier Hochleistungsladestationen (HPC) am Verteilerkreis in Wien-Favoriten soll Alltagstauglichkeit von E-Autos völlig neu definieren. Mit bis zu 350 kW Ladeleistung können Kunden von SMATRICS bzw. Wien Energie künftig ihren E-Boliden flott betanken.

Der Standort wird im Rahmen des europäischen Förderprojekts ultra-E errichtet bzw. betrieben. Angewendet wird der Stecker-Standard CCS.



"Neben dem rasch voranschreitenden Ausbau des flächendeckenden, öffentlichen Ladenetzes in Wien, ist diese Ultra-Schnellladestation ein weiterer wichtiger Schritt für die Elektromobilität in unserer Stadt", so Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ). "Ich freue mich, dass die erste Ultra-Schnellladestation Österreichs in Wien steht. Damit setzen wir Maßstäbe für die Zukunft der urbanen Mobilität." Für Michael-Viktor Fischer, Geschäftsführer von SMATRICS, ist die Ladestation ein "Leutturm-Projekt", mit dem Österreich "auch europaweit unter den Ersten". "Es gibt keine Energiewende ohne Mobilitätswende. Wien Energie setzt seit Jahren auf Elektromobilität und forciert den Ausbau von Ladestationen im Großraum Wien“, so Michael Strebl, Geschäftsführer der Wien Energie.

