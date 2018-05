1.300 Keller-Einbrüche: Haftstrafen für Duo

Die beiden Cousins (29, 35 Jahre) zeigten sich am Freitag vor Gericht in Wien-Josefstadt geständig, konnten sich aber nicht mehr an alle Vorwürfe erinnern: Kein Wunder, sollen sie doch 1.300 Keller in nur einem Jahr aufgebrochen haben. Dabei gingen sie arbeitsteilig vor. Der 35-Jährige kundschaftete die Häuser aus, nachts wurden dann die Keller ausgeräumt. In die Gebäude gelangten die Rumänen mit einem nachgemachten Postschlüssel. Das Duo hatte es auf teure Werkzeuge, Fahrräder und Schnaps abgesehen. Die Beute wurde dann auf Facebook verhökert. Der Gesamtschaden soll laut Gutachten bis zu 300.000 Euro ausmachen.

Das Duo wurde zu vier Jahren und drei Monaten Haft bzw. drei Jahre Haft verurteilt – die Angeklagten nahmen das Urteil an, der Staatsanwalt legte Berufung ein. Die Schuldsprüche sind somit nicht rechtskräftig.

(pet)