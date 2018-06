103. Geburtstag: "Ich habe nie geraucht"

Zu diesem Jubiläum ließ es sich Bezirkschef Franz Prokop (SPÖ) nicht nehmen, persönlich vorbeizukommen. Mit einem Blumenstrauß gratulierte Prokop der Ottakringerin Margaretha Wiedenig zum 103. Geburtstag.

"Habe ein Leben lang gern und viel gearbeitet"

"Heute" fragte die lebenslustige Ottakringerin nach dem Geheimnis für ihr jugendliches Aussehen und für ihre Fitness. "Es gibt kein Geheimnis. Ich habe nie geraucht und ich habe ein Leben lang gern und viel gearbeitet", erzählt Wiedenig. Als Bürofrau hatte die rüstige Wienerin einen verantwortungsvollen Beruf. "Ich habe das gerne gemacht. Davor war ich zehn Jahre lang in England, habe dort als Hausgehilfin gearbeitet", so Wiedenig. Mit ihrem perfekten Englisch habe sie dann "wunderbare Chancen gehabt und in Wien eine feste Stelle bekommen", blickt die 103-Jährige zurück.

Seit 1975 ist Margaretha Wiedenig in Pension: "Mir geht es gut", sagt sie. Welche Hobbys sie hat? "Ich bin gern draußen in der Natur und ich besuche jeden Tag meine Schwester in ihrem Garten." Ihre fast 90 Jahre alte Schwester wohnt gleich gegenüber.

"Ich wohne seit 50 Jahren allein in meiner Wohnung"

Und sonst? "Ich bin gesund und esse gern, Alkohol habe ich immer nur mit Maß und zum Genuss getrunken", erzählt die rüstige Dame. Und: "Ich wohne seit 50 Jahren alleine in meiner Wohnung mit Balkon und Blick über Wien", erzählt Wiedenig, die nie verheiratet war und keine Kinder hat. Vielleicht auch ein Jungbrunnen.

Zwei Weltkriege erlebt

Unglaublich: Die Ottakringerin wurde am 12. Juni 1915 geboren – mitten im Ersten Weltkrieg. Sie erlebte die Zwischenkriegszeit, mit 23 Jahren den "Anschluss" Österreichs an Nazi-Deutschland und im Alter von 30 Jahren das Ende des Zweiten Weltkriegs. In ihrem 40. Lebensjahr erlebte Margaretha Wiedenig die Gründung eines neuen, freien Österreichs – den Abschluss des Staatsvertrags 1955.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at