Unfall beendet BMW-Amokfahrt mit 120 km/h

Am Freitag gegen 2:15 Uhr sahen Polizisten einen Autofahrer, der über eine rote Ampel bretterte. Die Beamten nahem die Verfolgung auf und versuchten, ihn anzuhalten. Der Mann gab mit dem BMW Vollgas!

Es folgte eine Verfolgungsjagd, wobei Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h erreicht wurden. "Nach kurzer Zeit verlor der Tatverdächtige in der Anton-Baumgartner-Gasse die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen fünf parkende Autos, woraufhin sich sein Pkw überschlug und am Dach zu liegen kam. Sowohl der Lenker (18), als auch der Beifahrer (17) versuchten, ihre Flucht zu Fuß fortzusetzen, konnten nach kurzer Verfolgung aber angehalten werden", so Polizei-Pressesprecher Harald Sörös. Beide Männer, es handelt sich um Türken, bestritten, gefahren zu sein.

Mehrere geparkte Fahrzeuge wurden schwer ramponiert.

Als die Polizisten das Wrack untersuchten, wurde schnell klar, warum der Fahrer Vollgas gegeben hatte: "Im Fluchtauto konnten vier gestohlene Kennzeichentafeln und eine Gaspistole vorgefunden und sichergestellt werden", so Sörös. Auch die Taferl am Fluchtauto waren gestohlen. Wem der BMW gehört, ist derzeit noch unklar.

Beide Unfallbeteiligten wurden mit schweren Verletzungen unter polizeilicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Der 18-Jährige hat keinen Führerschein. Der Sachschaden wird von der Polizei auf zumindest 100.000 Euro geschätzt.

(ck)