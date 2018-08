18-Jähriger drohte Lenker in Wien mit Gaspistole

Ein Autofahrer rief Sonntagfrüh die Polizei: Der Mann gab an, dass er am Mariahilfer Gürtel in Wien von einem anderen Lenker mit einer Pistole bedroht worden sei. Wenig später stoppte die Polizei das Auto des Verdächtigen am Gürtel. Die drei Insassen wurden vorläufig festgenommen.

In dem Auto befand sich eine auch eine Gaspistole. Es stellte sich heraus, dass der Lenker (18) das Opfer (25) durch das Autofenster hindurch mit der nicht geladenen Pistole bedroht haben dürfte.

Laut Angaben der Beifahrer des Beschuldigten dürfte die Fahrweise des Opfers Anstoß für die Bedrohung gewesen sein. Über den 18-Jährigen wurde ein Waffenverbot verhängt – Anzeige!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(pet)