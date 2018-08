19-Jährige in Wien sexuell belästigt und ausgeraubt

Auf ihrem Heimweg wurde eine 19-Jährige am Dienstagabend von einem ihr unbekannten 25-Jährigen angesprochen. In der Gellertgasse in Wien-Favoriten, unweit des Reumannplatzes, fragte der junge Mann sie nach ihrer Telefonnummer. Die 19-Jährige verweigerte dies, daraufhin wurde der 25-Jährige übergriffig.

Der Verdächtige drängte die junge Frau in den Aufzug einer dortigen Wohnanlage. Dort belästigte der Mann das Opfer sexuell, entriss ihr anschließend das Mobiltelefon und flüchtete.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hielt sich der Tatverdächtige noch im Nahbereich des Vorfallsortes auf und konnte aufgrund einer exakten Täterbeschreibung durch die 19-Jährige festgenommen werden. Der Mann befindet sich in Haft.



(red)