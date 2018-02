2.000 Euro Belohnung für Hinweise auf Bankräuber

Mit Fotos einer Überwachungskamera fahndet die Wiener Polizei nach einem mutmaßlichen Bankräuber. Der etwa 30 bis 40 Jahre alte Mann soll am 27. Juli vergangenen Jahres eine Bank in der Wipplingerstraße in der Wiener Innenstadt überfallen haben.

Der Maskierte betrat gegen 15.15 Uhr eine Bankfiliale und bedrohte drei Angestellte mit einer silberfarbenen Pistole. Nachdem der Tatverdächtige das Geld erhalten hatte, ergriff er zu Fuß die Flucht.

Der Täter flüchtete über die Tuchlauben in die Landskrongasse und von dort auf den Bauernmarkt in Richtung Brandstätte.

Sprach im Dialekt

Laut Polizei sprach der Mann bei der Tat im Wiener bzw. niederösterreichischen Dialekt. Während des Banküberfalls hatte der Tatverdächtige einen hellgrauen Rucksack mit dunkelgrauem Einsatz im vorderen Bereich bei sich.

Für sachdienliche Hinweise, die zur Ausforschung des Täters führen ist eine Geldbelohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgelobt.

(red)